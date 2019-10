Lappi ja Citröen lähevad Katalooniasse lootusrikkalt: leidsime testidel midagi head

28-aastane soomlane teeb Kataloonia etapil oma neljanda stardi. Seni pole tal seal eriti hästi läinud, kolme ralliga on tal ette näidata kaks katkestamist ja mullune seitsmes koht. Lappi sõnul talle sealsed olud siiski mööduvad.

"Mulle meeldib, et üks etapp sõidetakse nii kruusa- kui asfaltteedel," rääkis Lappi Soome meediale. "Loomulikult on see samas ka suur väljakutse. Eriti raske on laupäeva hommikune pool, kus teekate läheb üle asfaldile ning koheselt peab kõigeks valmis olema."

"Loodan, et ilm on Hispaanias kuiv, sest siin saan oma stardikohta reede hommikul sõidetavatel kruusateedel ära kasutada. See on väga oluline, sest nagu me teame, oleme kruusal kiired."

Motospordi karjääri kardisõitjana alustanud Lappi sõnul tuleb tema varasem kogemus asfaldil Kataloonia etapil kasuks. "Mulle meeldivad Hispaania asfaltteed. Teed on kiired ja neid saab sõita hea rütmiga. Teelõigud on ühtlasi ka puhtad, kui just ei saja. Need olud meenutavad mulle väga minu aega ringradadel."

"Usun, et oleme rohkem konkurentsis kui varasematel asfaltrallidel, sest me leidsime testidel midagi väga head," jätkas Citröeni sõitja. "Aga loomulikult, peame siiski ootama rallini, et näha, kui hea meie kiirus ikkagi on."

Kataloonia autoralli MM-sarja etapp sõidetakse järgmisel nädalavahetusel.