Lahkus Prantsusmaa autosporti ja Sebastien Loebi edusse suurelt panustanud rallimees

Karjääri jooksul kodumaistel rallidel tegusid teinud ning hiljem ka ringrajal sõitnud Champeau on rallimaailmas eelkõige tuntud Loebi ja tema kaardilugeja Daniel Elena olulise toetajana.

Champeau pani Loebile ja Elenale õla alla nende karjääri alguses, kui kaks noort rallimeest alles alustasid teekonda tipu suunas. Champeaust sai sellega hilisemate ühekordsete maailmameistrite esimene suurem toetaja.

„Ma ei unusta mitte kunagi, mida sa meie heaks tegid. Sina olid just see inimene, kelle abil me edu saavutasime. Jean-Pierre, puhka rahus,“ kirjutas Loeb Twitteris.