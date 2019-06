„Lahke" Hyundai boss avaldas, et Ogier võis teda süüdistada Tänaku taktikalise manöövri tõttu

Nüüd uuriti Adamo käest, kas ta sooviks Ogier'ga antud süüdistust arutada. „Olen lahke itaallane, ootan teda vestlusele,“ vastas Adamo Autospordi küsimusele lustakalt.

„Olen hea meelega valmis Sebastienile olukorda selgitama. See ei ole mingi probleem,“ teatas Adamo, et ta on valmis kõigest rääkima. „Lisan aga ka seda, et mõnikord on sõitjad ise väga suure pinge all.“

„Ma ei lasku väga detailidesse, kuid ma saan temast (Ogier'st) isegi aru. Ta leidis Portugali ralli lõpus end raskest positsioonist. Ta sai teada, et (Ott) Tänak võttis punktikatse lõpus hoo maha ning nii jäi ta ikkagi MM-sarja üldliidriks. Loomulikult oli ta närviline. Ta sai teada, et peab Sardiinias hakkama teed puhastama,“ esitas Adamo oma versiooni Ogier'i sõnavõtu tagamaade kohta.

Hyundai bossi arvates võib nende praegune stiil olla Ogier'i jaoks ka harjumatu. „Loomulikult on ta näinud nüüd Hyundai poolt hoopis teistsugust stiili. Ma kasutaksin sõna agressiivne,“ märkis itaallane. „Tegime ühte asja kaks korda. See võis teha ta närviliseks. Me ei teinud seda tema närvi ajamiseks. Tegime seda Thierry aitamiseks,“ viitas ta Portugalis aset leidnud stardikohtadega trikitamisele, kus Sordo ja Sebastien Loeb tegid kõik Neuville'i aitamiseks.