Kuum, kuiv ja ilus ilm töötavad Portugalis Tänaku vastu

Kruusarallidel on esimene päev väga tähtis. MM-sarja liidrid stardivad teistele teed puhastades kõige ees ning võitlus käib peamiselt selle nimel, et tagada endale laupäevaks võimalikult hea stardipositsioon.

„Portugali olud on meie jaoks keerulised. Väga kuiv, kuum ja ilus ilm meid ei soosi. Samas on esimene päev meie jaoks väga oluline,” sõnas kaardilugeja Martin Järveojaga sõitev Ott Tänak. MM-sarjas teist kohta hoidvad eestlased lähevad rajale teisena.„Siin on teed, kus võiksime olla tugevad, aga esimese päeva olud võivad meid tagasi hoida. Peame võitlema.”

Tänakuga võrreldes on veelgi keerulisemas seisus MM-sarja üldliider Sébastien Ogier. Portugali kivistel teedel on peaaegu võimatu olla esimesena startides kõige kiirem. Seega saab põhiküsimuseks see, kui vähe suudab ta avapäeval kiirematele kaotada. Mullu sõitis Ogier Portugalis rajalt välja, tunamullu oli võitja.

Portugali ralli eel on õhus veel kolm olulist küsimust.