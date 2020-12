Kuulus rallimänedžer andis Jari-Matti Latvalas kahtlejatele vastulöögi

"Juhtunu üllatas mind. Kui see oleks juhtunud paari aasta pärast, oleks asi loogilisem olnud. Kindlasti oli ka teisi valikuid, aga Jari-Matti teab hästi, mis Toyota võistkonnas toimub. Selles mõttes pole ehk tegu nii suure üllatusega," rääkis ennast maailma parimaks rallimänedžeriks kuulutanud Jouhki Ilta-Sanomatile.

Jouhki usub, et Latvalal on piisavalt teadmisi ja isikuomadusi, et uues ametis edukas olla.

"Jari-Matti teab sõitjana, et rallis moodustavad terviku paljud erinevad asjad. Miljoniäris nagu WRC-s on eraldi äritiib, auto arendamises ja ja võistkonna töökorralduses on suur roll inseneridel, sama käib ka mehaanikute kohta. Kui vaatan asja kõrvaltvaataja pilguga, võin öelda, et tegu on ühe targima ja sobilikuima inimesega, kes seda tööd võiks teha," sõnas soomlane.

Kuigi Latvala juhiomadustes leidub omajagu kahtlejaid, siis Jouhki sõnul teab Toyota korporatsiooni president Akio Toyoda, mida teeb.

"Samamoodi jõuti Tommi Mäkinenini. Toyoda näol paistab olevat juhiga, kes analüüsib inimesi. Ta on inimeste tundmise ekspert. Suure organisatsiooni juhina suhtleb ta paljude inimestega. Tema valikud ei tule tühjast kohast," ütles Jouhki.