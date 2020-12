Kuulujutud said kinnituse: Oliver Solberg hakkab tuleval aastal kihutama Hyundai ridades

Lisaks Solbergile teeb tuleval hooajal WRC2-s kaasa ka norralane Ole Christian Veiby. Hooaja esimeses pooles löövad nad sarjas kaasa Hyundai i20 R5 masinaga. Hooaja keskel aga, pärast homologeerimist hakkavad nad kihutama i20 N Rally2 auto roolis.

"Minu jaoks on imeline võimalus liituda Hyundaiga. Meeskonna viimase aja saavutused ütlevad kõik: kaks meeskondlikku tiitlit WRC-s, lisaks edukas erasõitjate programm," rääkis Solberg pressiteate vahendusel.

"Olles võitnud teise järjestikuse meeskondliku MM-tiitli, on väga oluline, et jätkaksime pühendumist noortele talentidele ja tõusvatele staaridele," rääkis Hyundai pealik Andrea Adamo. "Meil on väga hea meel tervitada Solbergi Hyundai perekond,a kes ühineb Veibyga, kellega juba tänavu koos töötasime. Nad mõlemad on väga talendikad sõitjad, kellel tasub silma peal hoida. Oliveri teame mõistagi juba perekonnanime tõttu, aga ta on hakanud ka ise ennast tõestama, näiteks WRC3 etapivõiduga Rally Estonial."

Meedias spekuleeriti, et WRC2-s hakkab uuel aastal sõitma ka soomlane Jari Huttunen. Juba aastaid Hyundaiga koostööd tegev Huttunen krooniti tänavu WRC3-sarjas maailmameistriks. Hyundai pressiteates lisati soomlase kohta aga, et tema tuleviku kohta tehakse otsus peagi. "Töötame temaga 2021. aasta programmi kallal ja anname sellest peagi teada," sõnas Adamo.