Kuulujutt: Argentina autoralli MM-etapp võib endale saada Safari ralli koha

Nimelt on võimalik, et edasi lükatud Argentina ralli toimub aprilli lõpu asemel hoopis juuli keskel. 16.-19. juulini peaks toimuma Keenias Safari ralli, aga seda on hakanud kimbutama islamiterroristide oht.

Lisaks on koroonaviirus hakanud vaikselt jõudma ka Aafrikasse. Ent kui Keenias poleks ühtegi probleemi, oleks võimalik olnud ka Argentina ja Keenia rallide aegade äravahetamine.

Üks variant on ka see, et MM-sari jätkub alles augusti alguses Soomes. Mai keskele planeeritud Portugali ralli ja juuni alguses toimuv Sardiinia ralli on juba praegu sattunud suure küsimärgi alla.

