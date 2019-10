Kuulduste järgi Toyotaga liituv Rovanperä: olen WRC-sarjaks valmis

"Arvan, et olen pärast seda hooaega WRC-sarjaks valmis. Täiesti valmis ei saa muidugi kunagi olla, pean uuesti õppima, sest WRC-auto on midagi muud," rääkis oktoobri alguses 19-aastaseks saanud Rovanperä.

Kuulduste järgi liitub Rovanperä Toyota võistkonnaga. Tiimipealik Tommi Mäkinen kiitis noort kaasmaalast, aga ametlikku lepingut veel ei ole.

"Kalle on WRC 2-sarjas sõitnud väga rahulikult, ilma üleliigsete riskideta. Aga ta on kiire. Ma pole kindel, kas R5-auto on tema jaoks enam piisav, et areneda," ütles Mäkinen.

Ta meenutas, et Rovanperä näitas suurepärast kiirust juba 2016. aastal, kui Toyota Yaris WRC-d testiti.

"Tegemist oli lühikese rajalõiguga, ei midagi erilist, aga ta oli ülekaalukalt kõige kiirem. Tal ei olnud selle autoga mingit varasemat kogemust, aga ta sõitis kiiremini kui Teemu Suninen ja Esapekka Lappi," sõnas Mäkinen.

WRC 2 PRO-sarjas on Rovanperä 2019. aasta meistritiitli juba kindlustanud.