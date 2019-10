KUULA | Virtuaalsed seisud, ootused-lootused ja vandenõuteooriad: mis saab Kataloonia ralli viimasel päeval?

Delfi Sport RUS

Hispaania ralli 2019 Foto: McKlein, Toyota Gazoo Racing WRC

Kataloonia rallil on sõidetud laupäevane võistluspäev ning seis on pühapäeva eel intrigeeriv: Ott Tänakul ja Martin Järveojal on hea võimalus kindlustada MM-tiitel, ent Hyundaid näitavad suurepärast minekut ning võivad eestlasi lörritada.