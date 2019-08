Kas tänavune etapp jääb tõesti lähiajal viimaseks Saksamaa MM-ralliks? Mida tähendab asjaolu, et Toyota tuleb sellele rallile täiesti uute autodega? Kas Citroen on suutnud oma Korsikal välja löönud asfaldimured seljatada?

Saatejuhid on Raul Ojassaar ja Karl Kruuda.

Pole veel Betsafe'i kontot? Uue kliendi pakkumise leiad siit!

Kui sul on saatejuhtidele küsimusi, siis saada need aadressil kuueskaik@delfi.ee ning on suur tõenäosus, et need saavad eetris vastuse!

Head kuulamist!