Lisaks Sardiinia teemadele räägitakse mõistagi Hyundai tiimibossi Andrea Adamo kahtlase väärtusega meeskonnakorraldustest, Ott Tänaku uuest lepingust ning Toyota ohumärkidest Sardiinia etapi eel. Lisaks vastatakse ka kuulajate küsimustele: muuhulgas saame teada, kui tihti kaardilugejatel legendi ettelugemisega raskusi tekib.

Mõistagi ei puudu saatest ka Betsafe'i värsked panustamissoovitused.

Saadet veavad Raul Ojassaar ja Karl Kruuda.

Kui sul on saatejuhtidele küsimusi, saada need aadressil kuueskaik@delfi.ee ning on suur tõenäosus, et varem või hiljem saavad need eetris vastuse!