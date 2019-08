KUULA | "Kuues käik": Tänaku ja Toyota imeilus reede. Aga kuidas see Lappi sinna sai?

Ilusa ja pika rallipäeva võtavad kokku Raul Ojassaar ja Karl Kruuda.

Miks oli Teemu Suninen sedavõrd aeglane, aga Esapekka Lappi nii kiire? Miks ei toonud Tommi Mäkinen mängu tiimikorraldusi, et Tänakule homseks parem stardikoht tekitada?

Kui sul on saatejuhtidele küsimusi, siis saada need aadressil kuueskaik@delfi.ee ning on suur tõenäosus, et need saavad eetris vastuse!

Head kuulamist!