Kuidas suutsid Thierry Neuville ja Sébastien Ogier nii kiiresti katse ajal rehvi ära vahetada? Kas Latvala ja Meeke suudavad homse päeva esikolmikukohal ära kannatada?

Muidugi vastatakse ka kuulajate küsimustele, mis seekord puudutavad võistkondade toitlustust, sõitjate suhtlemist tiimidega ja muud.

Saatejuhid on Raul Ojassaar ja Karl Kruuda.

Kui sul on saatejuhtidele küsimusi, siis saada need aadressil kuueskaik@delfi.ee ning on suur tõenäosus, et need saavad eetris vastuse!

Head kuulamist!