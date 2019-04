KUULA | "Kuues käik": miks ostis Ott Tänak osaluse Markko Märtini tiimis?

Markko Märtin ja Ott Tänak Foto: Hendrik Osula

"Kuues käik" on tagasi - Argentina etapp on juba sel nädalavahetusel ning saatejuhid Raul Ojassaar ja Karl Kruuda on taas Delfi stuudios, et eelseisvat etappi lahata.