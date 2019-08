KUULA | "Kuues käik": Kuulujutud ja pakkumised Meeke'i ja Latvala osas. Kas tõesti teeb Toyota veel sel hooajal meeskonnas muudatusi?

Laupäeva ilmestasid paraku selgelt Kris Meeke'i ja Jari-Matti Latvala äpardused - ühele tähendas kivi otsa sõitmine katkestamist, teine sai sama kiviga kokkupõrke järel õnnega pooleks võistlust jätkata. Räägime kuulujuttudest ja spekulatsioonidest: kas tõesti võib Meeke'i nüüd ohustada järjekordne poole hooaja pealt vallandamine? Kas peeglisse tuleks vaadata ka Tommi Mäkinenil?

Lisaks vastavad saatejuhid Raul Ojassaar ja Karl Kruuda loomulikult ka kuulajate küsimustele ning jagavad tunnustust neile, kes seda väärivad.

