KUULA | "Kuues käik": kuidas kukkus pealtvaataja Mads Östbergi autole ette? Kuidas Tänak ja Neuville teistest nii palju üle on?

Kas Tänak ja Neuville ongi päriselt teistega võrreldes nii palju üle või mängis nende hea stardipositsioon suurt rolli? Mida oodata homselt päevalt, kus Tänakul tuleb rajale minna WRC autodest päris viimasena?

Muidugi vastatakse ka kuulajate küsimustele, mis seekord puudutavad WRC autode käiguvahetust, lepinguläbirääkimisi ja muud.

Saatejuhid on Raul Ojassaar ja Karl Kruuda.

Kui sul on saatejuhtidele küsimusi, siis saada need aadressil kuueskaik@delfi.ee ning on suur tõenäosus, et need saavad eetris vastuse!

Head kuulamist!