KUULA | "Kuues käik": Kruuda selgitab, miks sõitjate uute lepingute sõlmimine viibida võib

Vahepeal on juhtunud palju ning Soome ralli eelvaate kõrval leiavadki paljuski just need muud teemad kajastamist. Millise mulje jättis Rally Estonia ning milline kogemus võttis seal ka Karl Kruudal jala värisema? Mida arvata Hyundai valikust Hayden Paddoni ja Craig Breeni vahel ning mis jäi Kruudale Paddoni testisõidu avarii video juures silma?

Ja miks ometi pole Ott Tänakul veel uut lepingut sõlmitud?

Saatejuhid on endiselt Raul Ojassaar ja Karl Kruuda.