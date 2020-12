KUULA | "Kuues käik" | Kas WRC tiitel on 2020. aastal vähem väärtuslik või hoopis väärtuslikum?

Pooleteist kuu pikkune WRC paus on läbi ning "Kuues käik" podcast on samuti tagasi, et tuua rallisõpradeni sel hooajal veel neli viimast saadet. Saatejuhi Gunnar Leheste külaliseks on Eesti üks paremaid rallimehi, isegi tipu poole kiikav Roland Poom.

Monza ralli avasaates vaatame veidi tagasi neljapäeval juhtunule: Elfyn Evansi äpardusele testikatsel ja mitte just kõige kindlamale esitusele esimesel 4,3-kilomeetrisel katsel, Takamoto Katsuta katkestamisele ning Sebastien Ogier' katsevõidule. Samuti arutleme, kui väärtuslik või väheväärtuslik tänavune MM-tiitel üldse koroona tõttu lühikeseks, vaid seitsmeetapiliseks jäänud hooaja tõttu on ning hindame, mis võiks sõitjaid ees oodata reedel, kui kihutatakse veel koonuste vahel ja Monza ringraja ümbruses ning laupäeval, mil hakatakse kilomeetreid mõõtma mägedes.

"Kuuenda käigu" meiliaadress kuueskaik@delfi.ee ootab kogu rallinädalavahetuse jooksul kuulajatelt küsimusi või lihtsalt tagasisidet/ettepanekuid. Saadet võib kuulata ka teistes podcasti rakendustes nagu Soundcloud, Google Podcast's, Apple Podcast's, Spotify, iTunes jt.

Head kuulamist!