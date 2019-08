KUULA | "Kuues käik": kas võime hakata rääkima MM-tiitlist?

"Kuues käik" võtab Saksamaa ralli järel kokku kõik tähtsamad jutupunktid - mis toimub Sébastien Ogier' ja Citroeniga? Millega suutis Tommi Mäkinen Jari-Matti Latvala ja Kris Meeke'i ühtäkki ära taltsutada? Millise tiimikorralduse jättis Mäkinen aga tegemata?

Saatejuhid on Raul Ojassaar ja Karl Kruuda.

Pole veel Betsafe'i kontot? Uue kliendi pakkumise leiad siit!

Kui sul on saatejuhtidele küsimusi, siis saada need aadressil kuueskaik@delfi.ee ning on suur tõenäosus, et need saavad eetris vastuse!

Head kuulamist!