Kas me sellist rallit tahtsimegi? Jah, tahtsime küll!

Autoralli MM-sarja hooaja viimasel etapil Monza rallil on peetud kuus kiiruskatset ning sõita on veel kaks päeva. Rallit juhib napilt hispaanlane Dani Sordo, Ott Tänak on viies, Elfyn Evans jätkuvalt tiitlikursil.