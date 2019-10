Miks soosib 2020. aasta kalender just Türgi rallil edu saavutavat sõitjat? Milliseid tulemusi on toonud Citroeni salajane test ning kas see annab Sébastien Ogier'le hooaja lõpusirge eel tähtsa eelise? Mida räägib Walesi nädalavahetuse eel ilmateade?

Kuulajate küsimuste rubriigis puudutatakse autode külge kleepuvat Walesi muda ning Subaru ja Mitsubishi võimalikku liitumist MM-sarjaga. Mõistagi ei puudunud saatest ka Betsafe'i panustamissoovitused.

Saatejuhid on Raul Ojassaar ja Karl Kruuda.

Head kuulamist!