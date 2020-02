Ott Tänak ütles enne päeva viimast katset rahvusvahelisele meediale, et teab küll, kuidas ralli liidri Elfyn Evansiga võrdset kiirust näidata, aga... Saates arutati, mida ta selle all silmas võis pidada - mida teeb Evans niivõrd teisiti, et tema edusekundid muudkui ainult kasvavad või taandub kõik ainult meeste istumise all olevale masinale?

Saatesse on võimalik küsimusi saata aadressil kuueskaik@delfi.ee. "Kuues käik" läheb eetrisse ka pühapäeval peale punktikatset.

Head kuulamist!