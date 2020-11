KÜSITLUS | Kas WRC sarjas peaks ainult kuue etapi põhjal MM-tiitli välja andma?

Ott Tänak tänavusel Rally Estonial. Foto: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Eelmisel nädalal selgus, et autoralli MM-sarjas jääb ära järjekordne etapp, sel kuul Belgias toimuma pidanud Ypresi ralli. 2020. aasta kalendris on veel vaid detsembrikuine Monza ralli, kuid praegusel ajal ei saa 100% kindel olla, et seegi toimub.