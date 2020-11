Küsimärgid tuleviku osas püsivad. Meedia: ükski WRC meeskond pole veel FIA plaaniga kaasa läinud

Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) rallidirektor Yves Matton rääkis, et FIA-l ja WRC-l on kindel plaan minna edasi hübriidtehnoloogiaga. "Selles osas ei muutu mitte midagi," sõnas ta.

Saksamaa meedia kirjutab, et olukord on minemas üsna kiireks, sest väidetavalt peavad juba 13. novembriks meeskonnad teada andma, kas nad löövad sarjas ka hübriidajastul kaasa. Rallye-Magazini teatel ei olnud aga ükski tiim veel vähemalt 28. oktoobriks (artikli ilmumise kuupäev) ametlikku vastust jätkamise osas andnud.

Kui M-Spordi ja Toyota jätkamist peetakse siiski tõenäoliseks, siis palju on spekuleeritud Ott Tänaku tööandja Hyundai tuleviku osas. "Kui keegi pole nõus, siis alustame 2022. aasta hooaega kahe autotootjaga ja loodame, et keegi ühineb meiega peagi," tõdes Matton.

Portaal DirtFish kirjutas oktoobris, et Hyundai korporatsioon kaalub väga tõsiselt WRC-sarjast loobumist. Selle asemel soovivat Hyundai kaasa lüüa mõnes ringrajaautode sarjas. Rallitiimi juht Andrea Adamo ei soovinud teemat pikemalt kommenteerida.

"Võite kirjutada, mida tahate. Mitmed inimesed on surnud, et see õigus teil oleks. Aga üks asi, mida ütleksin, on see, et hübriidauto asja tegemine on keeruline. Meil on liiga vähe aega," rääkis itaallane.