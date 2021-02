Kuidas peab rallisõitja Arctic rallil põhjapõdraga kokku põrgates käituma?

"Rallipiirkonna teedel põhjapõdraga kokku põrkamine poleks sugugi kummaline. Seda eriti nüüd, mil lund on palju, sest põhjapõdrad eelistavad kõndida tee peal, kuna see on nende jaoks lihtsam," vahendas Rallit.fi korraldajate pressiteadet.

Portaal kirjutab, et kohalikud põhjapõdra kasvatajad proovivad ralli ajaks loomad piirkonnast minema viia. Kui aga peaks juhtuma õnnetus, on rallisõitjatele antud kindlad suunised.

Kui sõitja peaks põhjapõdraga kokku põrkama rallile eelnevatel päevadel, tuleb auto kohe seisma jätta ning tagant tulijaid hoiatada. Seejärel tuleb ühendust võtta hädaabikeskusega, anda teada õnnetuse täpsest asukohast ja käituda edasiste juhtise järgi. Samuti tuleb kokkupõrkest teavitada võistluskeskust.

Kui õnnetus peaks juhtuma kiiruskatse ajal ning kokkupõrke tagajärjed on karmid, peavad võistlejad seisma jääma ja jällegi tagant tulijaid hoiatama. Samuti tuleb võtta ühendust võistluskeskusega.

Kui aga kokkupõrke tagajärjed on leebed, võib sellest teada anda ka alles kiiruskatse lõpus.