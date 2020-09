Kruuda Evansi liidripositsioonist: oleme näinud, kuidas pinge võib pähe hakata

"Ei oska öelda, kas võimalused on suured või väiksed, aga võimalused püsivad. Kaks rallit on veel minna ja järgmine ralli, mis on Sardiinia ralli, on ka väga keeruline," kommenteeris Kruuda.

"Seal peab Elfyn Evans reedesel päeval teed puhastama ja kui ma praegu vaatasin, siis on seal 95 kilomeetrit tee puhastamist, samas kui Türgi rallil oli ainult 20+ kilomeetrit. Nii palju kui me Mehhiko rallilt nägime, siis Evansil see tee puhastamine n-ö kuumast grupist tuleb kõige halvemini välja. Selles mõttes võiksid lootused olla positiivsed, aga ise tuleb ka tuua hea tulemus."

Kas Elfyn Evans on valmis MM-sarja liidri pinget kandma ja lõpuni minema? "Viimastele etappidele minnes, kui sul on viimane ralli, kus võitja võtab kõik, siis oleme eelnevatest aastatest näinud, kuidas see pinge sõitjatele pähe hakkab ja hakkab vigu tulema. Kunagi ei saa öelda, et on läbi, enne kui auto finišipjedestaalile sõidab. Ma arvan, et meil tulevad väga põnevad paar kuud."

