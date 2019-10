Kris Meeke tunnistas, et uue hooaja osas on kõik lahtine

Toyota boss Tommi Mäkinen on selgelt mõista andnud, et uuel hooajal sõidavad tema tiimis Ott Tänak - kellel pole uut lepingut veel allkirjastatud - ja Kalle Rovanperä. Kolmas sõitja valitakse just Latvala ja Meeke`i vahel.

40-aastane Meeke tunnistas, et kõik on lahtine. "Meil on veel kaks rallit sõita. Loodan, et oleme tugevad nii Hispaanias, kus olen varem võitnud, kui Austraalias. Üritame aasta edukalt lõpetada," jäi Meeke napisõnaliseks, kui tal paluti järgmise aasta lepingust rääkida.

Põhjaiirlane võidutses Hispaanias 2017. aastal, kui kihutas Citroëni meeskonnas. Austraalias on tal parima tulemusena ette näidata 7. koht (2017). Mullu jäid põhjaiirlasel mõlemad need rallid vahele, sest Citroën lõpetas temaga lepingu juba suvel.