Kris Meeke: Portugali rallil juhtunu oli tõeline õudusunenägu

Mäletatavasti alustas Meeke veel ralli viimast päeva teiselt kohal, Thierry Neuville kohe tema kannul. Ralli eelviimasel katsel tehtud vea tõttu pidi Meeke teise koha Neuville'le loovutama. Punktikatsel suutis aga Meeke teha nii tõsise avarii, et pidi katkestama ja jäi lõpuks sootuks ilma punktideta.

"Olin väga vihane enda peale pärast rallit. Toyota tegi perfektse töö ja ma vedasin neid alt," sõnas Meeke Rallit.fi vahendusel. "See oli eriti valus, sest ralli algas meie jaoks suurepäraselt. Poole ralli peal oli meil kolmikjuhtimine."

"See oli seni meie meeskonna parim ralli ja olime eesmärgile väga lähedal," jätkas põhja-iirlane. "See oli tõeline õudusunenägu ja seda oli väga raske aktsepteerida. Rallilt oli ka positiivset kaasa võtta. Kiirus oli korralik ja olin võimeline sõitma poodiumi nimel. Siiski oli tegu minu esimese katkestamisega sel hooajal."

Meeke sõnas, et Sardiinia rallil on lootust heaks tulemuseks. "Peame olema enesekindlad. Kiirus oli Portugalis hea ja miks mitte ka siin. Väljakutse on siiski keeruline ning kiiruskatsete teised läbimised on auto jaoks kindlasti väga kurnavad."

Sardiinia ralli algab täna õhtul toimuva 2-kilomeetrise kiiruskatsega. Esimene täispikk võistluspäev toimub homme.