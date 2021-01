Kris Meeke leidis uue väljakutse põnevas rallisarjas

Nagu viimastel aastatel tavaks, osaleb ka Kataris toimuval võistlusel Meeke koos britist kaardilugeja Sebastian Marshalliga. Kahe briti käsutuses on Škoda Fabia R5 auto.

"Pärast oma esimest kogemust Dakaril ootan väga osalemist traditsioonilisel rallil kõrbetingimustes," vahendas portaal AutoMobilSport põhjaiirlase sõnu. "Olen juba pikalt tahtnud mõnest sellisest rallist osa võtta ning võistelda Nasser Al-Attiyahi ja teiste Lähis-Ida sõitjate vastu."

"See on minu ja Sebastiani jaoks uus väljakutse," lisas Dakari rallil oma masinaklassis 41. koha saanud Meeke. "Selline maastik on meie jaoks uus ning kuulsin, et peame olema ettevaatlikud ja vältima rehvipurunemisi. Ootame väga uut ja põnevat väljakutset."

Viimati 2019. aastal WRC-s sõitnud Meeke'il on Manateq International rallil hetkeseisuga 17 konkurenti. Neist tuntuimaks on kohalik rallilegend Al-Attiyah, kes lõi aastaid kaasa ka autoralli MM-sarjas. Tema parimaks tulemuseks jäi 2021. aasta Portugali ralli neljas koht. Lisaks on ta tulnud kolmekordseks Dakari ralli võitjaks.