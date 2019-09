Kris Meeke läheb Walesis võitu püüdma: muda ja vihm on peapõhjused, miks ma rallisõitu armastan

"Minu karjääri esimene ralli oli kuskil Walesi mägedes, kuid nüüd ma olen õnnega koos ja saan sõita WRC-masinaga. Minu jaoks mängivad muda ja vihm väga suurt rolli, miks ma rallisõitu armastan," sõnas põhjaiirlane Meeke, kes peab Walesi etappi sisuliselt oma koduralliks.

Meeke on kindel, et Toyota masina jaoks on Walesi tingimused igati sobilikud. "Oktoobri alguses võivad ilmastikuolud olla ikkagi väga vihmased, kuid tavaliselt on siis olukord vähem ekstreemne kui novembris, mil varem seda rallit korraldati. Me teame, et Yaris WRC suudab neist tingimustes hästi töötada. Ka siis, kui läheb väga libedaks. Seega olen optimistlik, et me oleme Walesis kiired ja ootan väga kõrget kohta," lisas Meeke.

Kui mullu jäi põhjaiirlasel Walesis sõitmata, sest Citroeni meeskond vallandas ta hooaja keskel, siis varasemalt on ta seal korduvalt kõrge koha saanud. Tema parim tulemus Walesist on teine, mis pärineb 2015. aastast.

Wales ralli algab järgmisel neljapäeval.