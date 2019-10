Kris Meeke läheb Kataloonias meeskonnatööd tegema

Toyota meeskond ootab, et nii Meeke kui Jari-Matti Latvala teeks Kataloonias tugeva esituse ning aitaks sellega punkte röövida Ott Tänaku lähirivaalidelt Sebastien Ogier`lt ja Thierry Neuville`ilt.

Meeke sõnas Kataloonia ralli kohta WRC-le: "Hispaania on minu üks lemmikrallisid. Mulle on alati meeldinud erinevatel rajakatetel toimuvad etapid ning 2017. aastal, kui ma seal viimati võistlesin, ma võitsin. Olen end siiani Yaris WRC roolis asfaldil väga hästi tundnud, seega ootan sellel rallil just seda osa."

"Kruusal on mõned sõitjad, kellel on suurepärane stardikoht ja kes võivad sellel rallil väga tugevalt esineda. Kuna võistkondlik MM-arvestus on niivõrd tihe, on meil suur töö teha ning peame olema tasemel," lisas Meeke.

Hyundai juhib kaks etappi enne hooaja lõppu tiitlikaitsja Toyota ees kõigest 8 punktiga. Citroën on ilmselt mängust väljas, jäädes liidrist juba 62 punkti kaugusele.