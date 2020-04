Kriitiline olukord: kas tänavu selgub viimane ralli maailmameister?

Koroonaviirus on pööranud segi kogu (spordi)maailma. Kellelgi pole õigupoolest aimu, mis saab edasi, kuigi võistlusi on edasi lükatud edasi juba kindlatele kuupäevadele. Enamus lihtsalt arvab, et suvel poeb viirus peitu ega naase iial. Tore, kui nõnda juhtub, ent ka sel puhul pole (spordi)maailm enam endine, vaid pandeemiast räsitud. Sama tuleb kahetsusega öelda ralli MM-sarja kohta, kusjuures autosport võib saada väga suure hoobi.