Kriitika alla sattunud Soome rallisõitja sai Tšiili etapiks hea uudise

Budari sõnul võis Lappile Argentinas saatuslikuks saada kogemuste puudus, sest ta startis sellel rallil alles teist korda.

"Vahest on tal endiselt kogemustest puudu, kuid me usaldame teda endiselt ja oleme temas kindlad. Olen täesti kindel, et ta õpib Sebi (Ogier) kõrvalt palju, ta on endiselt noor sõitja ja see on tema jaoks suurepärane võimalus," sõnas Budar Lappi kohta, vahendab WRC kodulehekülg.

28-aastane Lappi katkestas tänavu ka Monte Carlo ralli ning oli kiirusega hädas nii Mehhikos kui Korsikal, kuid Rootsi etapi lõpetas ta Ott Tänaku järel teisena.

"Sellised tulemused (teine koht - toim.) ei tule juhuslikult. Ta õpib endiselt masinat ja meeskonda tundma ning see võib aega võtta. Meie oleme tema taga 200%, teeme kõik, et ta õnnestuks," lisas tiimijuht.

Budar kinnitas ühtlasi,et Lappi saab Tšiili etapiks uhiuue masina: "Kui me tahame Tšiilis startida, siis pole muid võimalusi. Meil oli algusest peale plaan kolmas auto valmis ehitada ning nüüd toomegi selle mängu."

Hooaja kuues etapp Tšiilis sõidetakse 9.-12. mail.