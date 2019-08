Korsika rallit järgmisel hooajal WRC kalendris ei ole

Korsika (ja Sardiinia) etappe on sageli kritiseeritud seetõttu, et Vahemeres asuvatel saartel asuvad etapid on meeskondade, pealtvaatajate ja ajakirjanike jaoks logistiliselt keerulised. Nüüd ongi selge, et Korsika etapp on vähemalt ajutiselt MM-kalendrist kõrvaldatud.

Väidetavalt on Korsika etapile eelistatud Jaapani rallit (november), mis toimub samuti asfaldil, ning Safari rallit Keenias (märts-aprill).