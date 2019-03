Korsika rallilt eemale jäetud Mikkelsen: olen pettunud, sest tahame tiitlile võidelda

Norralane on viimasel kahel hooajal olnud oma paremate päevade hale vari: kuigi ta tegi eelmisel aastal kaasa kõigil 13 etapil, suutis ta poodiumile jõuda vaid korra ning sedagi Rootsi rallil, mis lumesaju tõttu pooleldi farsiks muutus.

Sel hooajal on ta kolme etapiga saanud kirja vaid Rootsi ralli neljanda koha - nii Monte Carlos kui Mehhikos ta katkestas. Hoolimata sellest unistab ta enda sõnul endiselt MM-tiitlist.

"Tahan võidelda meistritiitli eest ning me ei saa seda väga teha, kui nüüd rallidest ilma jääme. Olen selles väga pettunud," rääkis ta WRC ametlikule kanalile.

"Kui meeskond arvab, et see on hea otsus tiimi üldiseks hüvanguks, siis tuleb meil seda austada ja järgmistel asfaldietappidel kõvasti võidelda."

Hyundai meeskonnale on Korea bosside poolt sel hooajal pandud peale suur pinge: võistkondlik tiitel tuleb kuidagi koju tuua. Hooaja eel toodi uueks tiimijuhiks karmi käega Andrea Adamo, sõitjaterivi täiendati aga Sébastien Loebiga.