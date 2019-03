Korsika ralli liider Tänak: kõik on hästi, meil on Martiniga lõunapausi ajal vaid paar asja teha

„Üldiselt on olnud hea hommik, auto töötab hästi ja sõita on hea. Palju on uusi katseid, seega ei ole rütm nii hea kui võiks olla. Muresid hetkel pole," rääkis Tänak WRC teleülekandele.

Täna ei ole lõuna paiku tavapärast hoolduspausi - sõitjad saavad vaid rehve vahetada ning omal jõul nipet-näpet muuta. „Paneme auto alla uued rehvid ja kütusepaagi täis, muud pole vaja muuta. Lisaks peame natuke ka legendi üle vaatama, aga ei midagi liiga erilist," sõnas Tänak, kes tõdes avakatse järel, et uute katsete tõttu vajab värskelt koostatud legend veel pisut täpsustamist.