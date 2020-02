Korraldajad kinnitasid, et hetkeseisuga Rootsi MM-ralli toimub

Hetkeseisuga on otsustatud, et tänavu jääb ära traditsiooniline Historic-klassi võistlus.

Varem on Rootsi MM-ralli ära jäänud kahel korral - 1974. ja 1990. aastal.



Rahvusvaheline Autoliit (FIA) üritab samuti teha kõik endast sõltuva, et Rootsi ralli ikkagi toimuks, sest üks võistlus on tänavu juba ära jäetud. Nimelt tühistati Tšiili etapp, kuna oktoobris alanud protestid on sealse elu pea peale pööranud.

Rootsi etapp peaks toimuma 13.-16. veebruarini.