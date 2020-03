Koroonaviirusest eemale: MM-sarja kalender mängib autorallile trumbid kätte

Mehhikos on seni avastatud viis koroonaviiruse juhtumit. WRC-sari jõuab sinna 12.-15. märtsil. MM-sarja neljas etapp peetakse aprillis Argentinas, seal pole juhtumeid veel olnud.

Sellegipoolest on rahvusvaheline autoliit FIA ja WRC-tiimid Mehhiko eel ettevaatlikud.

"FIA jälgib olukorda pingsalt, juhiks on meie meditsiinikomisjoni president Gerard Saillant. Hoiame eelseisvatel võistlustel silma peal ja kui on vaja, siis langetame otsuseid, et mootorispordi kogukonda ja ka inimesi laiemalt kaitsta," teatas FIA esindaja portaalile DirtFish.

M-Spordi rallitiimi juht Richard Millener ütles, et esialgu nad suurt muret ei tunne. "Loodame, et Mehhikos tuleb suurepärane võistlus. Vähemalt praegu läheb meil kõik plaanipäraselt. Maailma majandus on küll selgelt proovile pandud, aga meil hilinemisi pole - tehnika lennutame Mehhikosse teisipäeval, tiim hakkab lendama nädalavahetusel. Sellegipoolest hoiame FIA ja ralli korraldajatega kontakti, et oleksime valmis kõiki soovitusi järgima ja ühel lainel olema."

Euroopa pinnale jõutakse tagasi mais, kavas on Portugali ralli. Sardiinias peetav Itaalia etapp toimub 4.-7. juunini. Just Itaalia on Euroopa riikidest koroonaviirusega kõige enam hädas, juhtumeid on üle 2000 ja surnuid üle 50.