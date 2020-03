Koroonast räsitud ralli pidanuks võitma Tänak, aga võitis Ogier

Mehhiko ralli laupäevase lõunapausi ajal kujunes totter olukord. Tiimide juhid koos rahvusvahelise autoliidu (FIA) delegaatidega istusid nõupidamisel, et otsustada, millal võidukihutamisele punkt panna, sõitjad aga liikusid juba katsetele.

„Ralli katkestatakse kindlasti, aga seda veel ei tea, kas kohe või pärast õhtuseid kiiruskatseid,” selgitas Hyundai pressiesindaja Thomas Villette.

Seks hetkeks Oli Sébastien Ogier’ esikoht kindel ja Mehhiko kruusal käis vaid üks lahing: Tänak oli võtnud teisel kohal liikuvale Teemu Suninenile tuulde – vahet oli vaid 6,6 sekundit – ja valmistus mööduma. Seda ta 10,1-sekundilise edumaaga lõpuks tegigi.

Tagantjärele ollakse ikka targad. Muidugi pidanuks Mehhiko ralli ära jätma. Otsus tulnuks teha paar nädalat tagasi, enne kui autod ja meeskondade esimesed liikmed, kes hooldusala püsti panid, Leóni lendama hakkasid. Ent siis püsis kõik tüüne – Mehhiko ei teadnud koroonaviirusest suurt midagi ning FIA ja MM-sarja promootor polnud valmis taluma veel üht läbikukkumist. Eelmise hooaja viimane, Austraalia ralli jäi ära, Rootsi lühendatud lumetu lumeralli oli naljanumber, Tšiili loobus võidukihutamist korraldamast... Mõeldi, et teeme siiski ära. Kes oskaski arvata, et just rallinädala jooksul hakkavad maailma riigid end lukku keerama.

Mis koroona?



Tuleb tunnistada, et Mehhiko ei teadnud tõesti koroonast midagi, neil on vaid kolm haigestunut 120 miljoni elaniku peale. Kolmapäeval-neljapäeval elati rallikeskuses Leónis rahulikku elu. Ei mingeid märke haigusest, mis maailma vallutab – suruti kätt, kallistati... Rallirahvale, tõsi, oli FIA seadnud piirangud ehk kätlemine ja musitamine oli keelatud. Kohalik terviseamet hõiskas, et ses piirkonnas viirust pole, nii et laske käia!