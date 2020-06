Koroonariskide vähendamiseks on tekkinud Lätil suurem võimalus korraldada WRC-etapp

Dirtfishi lehekülje andmetel kardavad FIA ja WRC promootorid koroonaviiruse teist lainet. Sellepärast otsitakse võimalusi alustada esimeste etappidega juba augustis. Sellisel juhul toimuks MM-etapp tõenäoliselt Lätis Lipeajas, kuhu juba on varasemalt määratud ralli Euroopa Meistrivõistlused. “Kui me läheme Liepajasse, siis meil on seal vähemalt ralli. Probleem on selles, et kui me liigutame kõik rallid sügisesse, siis me riskime teise laine tulekuga,” rääkis Dirtfishi kontaktisik. “Sellisel juhul on mõistlikum alustada varem. Läti oleks siis ideaalne valik,” lisas informaator.

Liepaja Ralli korraldaja Raimonds Strokss tunnistab, et WRC-promootoriga on sel teemal räägitud. “Muidugi on see väga keeruline ülesanne, kui meil on kõigest kaks kuud rallini. Me kutsume enda partnerite, Läti valitsuse ja kohalike omavalitsuste esindajad koosolekule. Koos me leiame viisi, kuidas edasi minna, “ rääkis Strokss.

“Ainult hea koostööga ning kiiresti ilmuva kalendriga on meil võimalik korraldada maailmameistrivõistluste etapp Euroopa Meistrivõistluste etapi asemel,” väitis Strokss.