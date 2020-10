Autospordi tippsarjadest ei tule viimasel ajal häid uudiseid. Selgub, et Hyundai pole veel kinnitanud, kas soovib ületuleval aastal ralli MM-il jätkata. Red Bulli ja AlphaTauri meeskondadele mootoreid tarninud Honda teatas, et lahkub F1 sarjast. Mõlemad uudised võivad viidata sellele, et senine autosport, mida iseloomustab bensiinimootori kõrvulukustav hääl ja põlenud kütuse ving, hakkab otsa saama.