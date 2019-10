Tänapäeva tippspordi karmis maailmas on mõeldamatu, et keegi jõuab absoluutselt parimaks üksinda – ilma, et ta kõrval oleks suunajaid, abistajaid ja toetajaid. Ott Tänak ja Martin Järveoja triumfeerisid pühapäeval Kataloonia ralli finišis maailmameistritena oma Toyota katusel, kuid see polnud ainult nende õnnehetk.

Kusagil seal läheduses oli Ott Tänaku isa Ivar, kelle suunamiseta poleks väike Ott võib-olla autospordi juurde jõudnudki. Ralli hoolduspargis oli Markko Märtin, kes mentori ja mänedžerina aitas Tänaku WRC maailma ning püsib tema kõrval praeguseni. Koduses Eestis, Rakvere lähistel, oli Oleg Gross, kes seisis rallimehe selja taga ka kõige raskematel hetkedel. See oli nende kõigi õnnehetk.