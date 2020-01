Kõlab uskumatult: Tänaku konkurent võttis võrreldes eelmise hooajaga alla 21 kilo

Greensmith ütles portaalile The Pit Crew, et pärast seda, kui talle tehti M-Spordi poolt selleks hooajaks tööpakkumine, hakkaski ta kaalu langetama.

"Üsna pärast Soome etappi sain selleks aastaks pakkumise, seega ma teadsin seda juba pikka aega (et sõidan M-Spordis - toim.). Sellest hetkest alates olen kaalus kõvasti alla võtnud - 21 kilo, et olla perfektses kaalus. Seega olen kulisside taga päris hõivatud olnud, kuid see on igat sekundit väärt olnud," sõnas noor rallisõitja.

Lisaks Greensmithile sõidavad tänavu M-Spordi meeskonnas soomlased Teemu Suninen ja Esapekka Lappi.

Alljärgneva Twitteri postituse pildi pealt on näha, et senisest turskest Greensmithist on tõesti saanud väga sale noormees.

@GreensmithGus staat ( op ) scherp. Niet alleen is hij heel ambitieus met de WRC-kans maar de laatste maanden werkte hij in alle stilte aan zijn conditie .... Resultaat -21 kg !! pic.twitter.com/ehui1M6LEl — PowerSlide - Rally our Passion (@Powerslide_Mag) January 16, 2020