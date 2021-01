Kokkuvõte meediaalast: Tänak kihutas otse läbi, president kiitis korraldajaid ja rekordit püüdvat Ogier'i

"On väga tähis, et see ikooniline ralli aset leiab. Olen uhke kõigi üle, kes selle sellel ettearvamatul ajal teoks tegid. Formaat on küll tavapäraset lühem, aga võistlus suurepärane!" lausus 74-aastane endine rallisõitja ja F1 tiimipealik, kes Monte Carlos on kolmel korral teiseks tulnud.

"On selge, et Sebastien Ogier teeb väga head tööd. Toyota on siin tugev. Viis katset on veel siiski minna. Teame, et asjad võivad kiirelt muutuda," lisas ta.

Ogier püüab Monte Carlos rekordilist kaheksandat võitu, hetkel jagab ta selle ralli võitude rekorit üheksakordse maailmameistri Sebastien Loebiga. Todti sõnul on rekordist siiski veel vara rääkida.

Ogier ise nimetas oma hommikupoolikut "heaks". "Täiuslik see polnud. Esimene katse oli peaaegu täiuslik, teine mitte nii hea. Suurt osa selles mängisid teeolud - tundus, et iga katsega läks tee halvemaks ja me kaotasime eespool startijatega võrreldes palju aega. Tegime ka rehvivalikul väikse vea. Mul oli hommikul tunne, et kasutatud rehviga oleks siin parem olnud ja seda Hyundai ilmselt tegi, aga tiim tahtis minna turvalisemat teed," kommenteeris Ogier, kes juhib rallit 14,3 sekundiga tiimikaaslase Elfyn Evansi ees.

Evans lausus: "Esimesel katsel olin alguses liiga ettevaatlik, seal andsime enamus ajast Sebile ära. Pärast seda saime rohkem rütmi. Teisel katsel oli hilisematel startijatel palju vähem pidamist, lisaks ka väike välja suretamine. Olin jää peal liiga ettevaatlik ja pidurdasin liiga vara. Sellistes oludes, kui sa midagi ei usalda, siis võivad vahed olla massiivsed. Loodetavasti saame pärastlõunal paremasse rütmi."

Kolmandat kohta hoiab kolmas Toyota piloot Kalle Rovanperä, kes Evansile kaotab 36 ja Ogier'le 50,3 sekundit. Kohe tema kannul on Thierry Neuville (Toyota) koos oma uue kaardilugeja Martijn Wydhaeghega.

"Üritame päeva viimase katse teha sama hästi kui hommikul, mil olime Neuville'ist (19,6 sekundit) kiiremad," ütles Rovanperä.

10. kiiruskatse võitnud ja poodiumikonkurentsi tõusnud Neuville ütles, et tema koostöö Wydhaeghega paraneb katse-katselt, kuid palju on veel õppida. "Meil oli teisel katsel hea rütm, olud olid stabiilsed, tundsin end autos natuke mugavamalt. Üritasin olla efektiivne, leida pidamist ja teha puhaskatse. Kui katse keskosas pidamist rohkem oli, hakkasin rohkem suruma. Tean, et Rovanperä alla ei anna," sõnas belglane.