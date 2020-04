Kõik hääletama! WRC selgitab kõigi aegade parimat rallisõitjat: täna vastamisi Soome rallilegend ja Petter Solberg

Fännide hääled lähevad arvesse 40% ulatuses, lisaks teevad otsuse kuus ajakirjanikust eksperti, kelle igaühe hääl maksab 10%.

Üldse on konkurentsis 20 rallisõitjat - neist 18 maailmameistrit ja kaks eripääsme saanud rallimeest -, kellele on määratud asetus vastavalt võidetud MM-tiitlitele ja rallidele ning saavutatud poodiumikohtadele.

Sõitjate asetused: 1. Sébastien Loeb; 2. Sébastien Ogier; 3. Tommi Mäkinen; 4. Juha Kankkunen; 5. Marcus Grönholm; 6. Carlos Sainz; 7. Miki Biasion; 8. Walter Röhrl; 9. Colin McRae; 10. Didier Auriol; 11. Hannu Mikkola; 12. Björn Waldegård; 13. Petter Solberg; 14. Ott Tänak; 15. Stig Blomqvist; 16. Timo Salonen; 17. Ari Vatanen; 18. Richard Burns; 19. Markku Alén; 20. Jari-Matti Latvala.

Kvalifikatsioonis edestas Tänak 19-kordset MM-etapi võitjat, legendaarse soomlast Markku Alénit. Avaringis ootab saarlast ees neljakordne maailmameister ja Toyota WRC meeskonna pealik Tommi Mäkinen.

Avaringi hääletus algas kolmapäeval kell Eesti aja järgi kell 11 ning esimeses paaris olid vastamisi üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb ja 2001. aastal ilmameistriks kroonitud Richard Burns, kes lahkus siitilmast 2004. aastal 34-aastaselt pärast pikka võitlust ajukasvajaga.

Neljapäeval said rallisõbrad hääletada Saksamaa rallilegendi, kahel korral maailmameistriks tulnud Walter Röhrli ja MM-sarja ajaloo noorima maailmameistri Colin McRae vahel, kes oli 1995. aastal triumfeerides 27 aasta ja 109 päeva vanune.

Reedel on hääletus soomlase Juha Kankkuneni ja norralase Petter Solbergi vahel. Kankkunen on maailmameistriks tulnud koguni neljal korral (1986, 1987, 1991, 1993), Solbergil on ette näidata MM-tiitel hooajast 2003.

Hääletus kestab 24 tundi. Avaringi paaridest edasipääsejad avalikustatakse 18. aprillil.

Kõik avaringi paarid:

Colin McRae mälestamine Foto: GUSTAU NACARINO, REUTERS