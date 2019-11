Austraalia idarannikul on Uus-Lõuna-Walesi ja Queenslandi osariikides möllamas 120 tulekahjut. Kokku on metsapõlengute alla jäänud üks miljon hektarit. Surma on saanud kolm inimest ja välja on kuulutatud eriolukord. Kõige hullem päev on aga alles ees. Seejärel selgub, mis saab tänavuse autoralli MM-sarja finaalist.