Kodusest MM-etapist ilma jäänud Soome ralliässad panevad end proovile põneval võistlusel

Virtuaalsel võistlusel on kohal praegused WRC ässad Kalle Rovanperä (Toyota) ja M-Spordi sõitjad Esapekka Lappi ning Teemu Suninen. Neile on konkurentsi pakkumas endine F1 sõitja Mika Salo ja Toyota ridadesse kuuluv jaapanlane Takamoto Katsuta.

Osalejad konkureerivad omavahel WRC ametlikus videomängus. Sõitjad panevad end proovile Soome ralli kiiruskatsetel.

"On tore, et üritus toob kokku inimesed erinevatelt spordialadelt. See näitab kindlasti, miks e-ralli on ajaga üha populaarsemaks muutumas," rääkis Lappi portaalile Rallit.fi.