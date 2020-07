Koduseks Eesti MM-ralliks valmistuv Suninen: eelarve on pingeline, oleksin isegi ühe testipäeva üle õnnelik

"Nüüd on tegu justkui koduralliga. Sõitsin Rally Estonial nii 2015. kui ka 2019. aastal. Samas ei tohiks mul mingit eelist olla. Tõsi, teed on sellised, mis on mulle tavaliselt meeldinud," rääkis M-Spordi eest võistlev Suninen portaalile Rallit.fi.

WRC-sari on juba märtsist saati pausil. Suninen hakkas hiljuti juba kahtlema, kas sel aastal hooajaga enam jätkatakse.

"Küsisin eelmisel nädalal võistkonna bossilt (Richard Millener - A.K.), millal me ometi sõita saame. Õnneks tuli kohe uus kalender välja. Tore teada, et juhil on, mille nimel töötada," ütles Suninen.

M-Spordil on võrreldes Toyota ja Hyundaiga vähem raha, seega peavad Suninen ja teine M-Spordi piloot Esapekka Lappi leppima vähemate testipäevadega.

"Testide kohta pole veel mingit infot. Ilmselt saame teste teha alles napilt enne Eesti MM-etappi. Kui saaks kas või ühe testipäeva, oleks juba hea. Siis ma oleks juba õnnelik. Loomulikult oleks parem, kui saaks rohkem testida, aga eelarve on selline nagu ta on," sõnas Suninen.