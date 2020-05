KLÕPS | Disc golfi huviline ralliäss Kalle Rovanperä küsib tallinlastelt abi

Kalle Rovanperä Foto: Micke Fransson/TT, TT NEWS AGENCY

Toyota WRC meeskonna noorim sõitja Kalle Rovanperä (19) avaldas hiljutises intervjuus, et kolis tänavuse aasta alguses Eestisse elama. Nüüd selgus, et Rovanperä on ka populaarse spordiala disc golfi harrastaja.