Kimi Räikköneni mentor usub, et "jäämees" võib naasta WRC-sse

Tapio Laukkanen usub, et F1 endine maailmameister Räikkönen naaseb autoralli MM-sarja ning hakkab seal tugevat konkurentsi pakkuma teistele tippsõitjatele. „Kimil on kindlasti soov naasta WRC-sarja. Ma arvan, et ta teeb selle sammu, kui tal vormelisõidust kõrini saab.“

40-aastane soome vormelisõitja on tuntud kui kirglik rallimees, kes on ka varem WRC-sarjas kätt proovinud. Peale 2009. aasta F1 hooaega vahetas ta vormelisarja autoralli vastu. WRC-sarjas osales ta kaks aastat Citroëni masinaga. 2012.aastal naasis „jäämees“ F1-sarja Lotuse meeskonnas.

Räikkönen tunnistas juba 2012.aastal, mil ta autoralli MM-sarjast lahkus, et huvi millalgi WRC-s jätkata, pole kadunud. Sama on ta tunnistanud ka käesoleval kalendriaastal.

Toyota WRC meeskonna pealik Tommi Mäkinen, kellega Räikkönen enda WRC-karjääri alguses koostööd tegi, usub, et praegusel vormelisõitjal ei oleks mingit probleemi autoralli MM-sarja naasmisega. "Kimil on turuväärtus, mille tõttu aitaksid teda erinevad sponsorid. Ma ei usu, et ta kõiki autoralliga kaasnevaid kulusid ise kinni soovib maksta.“

Samas tõdeb kogenud Mäkinen, et Räikkönen ei liituks WRC-sarjaga lihtsalt lõbu pärast. "Kimi on selline mees, kes tahab ka midagi korda saata. Tal on kõrged ambitsioonid," lisas ta.